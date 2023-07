Jonge nieuwkomers genieten van zomers vrijetijdsaanbod in Leuven

HUIZEN­JACHT. Woningen met zwembad in Leuven en omstreken: “Ook in het centrum behoort dit tot het rijk der mogelijkhe­den”

Op zoek naar een nieuwe stek, of gewoon erg nieuwsgierig naar wat de huizen tegenwoordig kosten in Vlaanderen en waar iedereen wil wonen? Wij gaan elke week op onderzoek met een lokale makelaar. Deze week onderzoeken we het vastgoedsegment waar het heerlijk plonzen, spetteren en duiken is in een eigen ingebouwd zwembad. “De droom van een eigen zwembad is voor steeds meer mensen bereikbaarder dan ooit.”