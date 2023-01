Jonge maître sommelier vierde keer op rij verkozen tot beste van de provincie

WIJGMAAL Bestuurder ramt twee geparkeer­de wagens en belandt in midden van de weg op zijn zijkant

Een man uit Rotselaar is gisteren met de schrik vrijgekomen na een spectaculair ongeval in de Baron Descampslaan in Wijgmaal. De bestuurder raakte een obstakel langs de kant van de weg en verloor daarna de controle over zijn stuur.

