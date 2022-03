JobRoad en stad Leuven leggen brug tussen kansengroepen en bedrijven

Inclusief

Schepen van Handel Johan Geleyns (CD&V) is blij met het initiatief. “Ook in Leuven lijden veel bedrijven onder het schrijnend tekort aan nieuwe werknemers. Terzelfdertijd hebben we in onze stad heel wat talent dat niet op de arbeidsmarkt geraakt en onbenut blijft. Door de hechte samenwerking in het JobRoad-netwerk ontstaan er jobkansen voor mensen die in een klassieke screening niet aan bod komen.” Schepen van Economie Lalynn Wadera (Vooruit) ziet nog meer kansen. “Voor de bedrijven is dit een enorme kans om inclusief te leren kijken en werken want met de huidige krapte op de arbeidsmarkt hebben zij elk talent nodig om te kunnen overleven.”