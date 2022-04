Jeugdvoetbalcentrum verandert van naam om ... wijk te ontlasten van overbodig verkeer

Schepen van sport Johan Geleyns (CD&V) legt het even uit. “Het jeugdvoetbalcentrum in Kessel-Lo heeft twee ingangen: één via de Domeinstraat en één via de wijk Bruineveld. De ingang via Bruineveld is een dienstingang en mag enkel gebruikt worden voor leveringen, de poetsfirma en trainers van de club. De hoofdingang - voor spelers en supporters - ligt in de Domeinstraat. Omdat de sportsite de naam Bruineveld droeg, voerden bezoekers het vaak zo in in hun GPS. Ze reden dan naar de dienstingang via de wijk Bruineveld in plaats van naar de parking. Dat zorgde voor veel verkeersoverlast in het weekend voor de bewoners van de wijk. We beslisten daarom de naam van het jeugdvoetbalcentrum aan te passen.”