Jeroen Meus verkoopt kaarsjes voor Het Inloophuis op Leuvense Kerstmarkt

Leuven WEERBE­RICHT. Zwaarbe­wolkt in Leuven vanochtend

’s Ochtends gaat de veel bewolking in Leuven over in lichte bewolking. Er is kans op lichte sneeuwval rond 5 uur. Er waait een zwakke wind vanuit het noorden met veel bewolking en een temperatuur van -4 tot -1 graden.

14 december