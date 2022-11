Jeroen Meus is peter van het goede doel op Leuvense Kerstmarkt

Na twee jaar coronapauze is het weer tijd voor de Leuvense Kerstmarkt vanaf woensdag 7 december. Dag na dag stijgt de activiteit op het Mgr. Ladeuzeplein waar de opbouw al volop bezig is en sinds vandaag verschijnen de eerste tentjes en standen ook op het H. Hooverplein. Uiteindelijk zullen er liefst 120 standen verschijnen op het populaire event dat Leuven nog tot en met 18 december in een unieke sfeer zal dompelen. “Als één van de oudste kerstmarkten in het land is het goede doel weer van de partij”, vertelt Marc Pinte. “Dit jaar organiseren we een inzamelactie voor Het Inloophuis, een ontmoetingsplaats voor mensen die rechtstreeks of onrechtstreeks te maken krijgen met kanker. Aan de stand van het goede doel kan je terecht voor de traditionele kaarsenverkoop maar ook voor speciale cadeautjes. Het peterschap voor deze actie is in handen van Leuvenaar Jeroen Meus.”