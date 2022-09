Jeroen Meus en vzw Fonk duiken in het verleden van bierstad Leuven: “De eerste duizend bezoekers van de film in Cinema ZED krijgen een gratis exemplaar van ons eigen bier”

LeuvenLeuven en bier…het is een meer dan geslaagd huwelijk en dat verdient volgens vzw Fonk een eigen docufilm. Regisseur Johan Van Schaeren dook in de archieven om Leuven Bierstad mooi in beeld te brengen met verteller van dienst Jeroen Meus die als Leuvenaar én bierkenner graag een bijdrage leverde aan het filmproject. “Leuven staat sinds mensenheugenis bekend als de bierhoofdstad van het land en dat is niet enkel omdat de grootste brouwerij ter wereld in de stad is gevestigd”, klinkt het.