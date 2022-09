JAARMARKT LEUVEN: Eerbetoon voor overleden cafébaas Luc Vanbutsele op Oude Markt

Prachtig weer voor de eerste echte editie van Jaarmarkt Leuven na de coronajaren. Geen coronamaatregelen meer en dat er vandaag aan te zien zijn in de stad want er worden zo’n kleine 100.000 bezoekers verwacht. Op het programma de traditionele ingrediënten: van de veemarkt tot gezellig pintjes drinken met de vrienden aan de welbekende volkscafés. Opmerkelijk dit jaar is het programma op de Oude Markt. “Met Oldskool Classics Leuven brengen we de ambiance erin vanaf 14 uur”, vertelt initiatiefnemer Ben Mouling. “Op de affiche onder meer DJ Kurt Louvain, bekend van Samambaia en Artmania. Ook de Boppin’ Benvis Brothers zijn van de partij en Bobby Ewing vs Droppie brengen een set die ik het best kan omschrijven als ‘iet vei d’aaver minse’. Verder ook nog in de aanbieding: een optreden van Big Bill als eerbetoon voor de overleden cafébaas Luc Vanbutsele van café Allee. Ook Bobby Ewing en Droppie zullen enkele van de favoriete nummers van de legendarische cafébaas spelen en dat is maar goed ook want Luc was niet enkel een straf cafébaas maar ook een liefhebber van de betere muziek zoals elke klant van ‘den Allee’ zo vaak heeft mogen ervaren.”