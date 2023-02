Jaar cel voor gedetineerde die flink wat cannabis en heröine op cel heeft

Leuven Minderjari­ge jongens met alarmpi­stool overvallen man (20) in Leuvens park: “Slachtof­fer kreeg meerdere slagen op het hoofd”

Een 20-jarige man is brutaal overvallen door drie minderjarige jongens in Tuin de Walque in Leuven. Het slachtoffer werd in het park meermaals op het hoofd geslagen met een alarmpistool en geld afhandig gemaakt. De politie kon de verdachten even later aantreffen dankzij de stadscamera’s.

31 januari