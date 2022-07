Iwein Segers doet emotioneel afscheidswoord voor broer Lander (47), die overleed na hitteslag in Spanje: “Een fantastisch persoon die niemand zal vergeten”

Drijvende kracht

De familie van Lander reageerde aangeslagen op zijn plotse overlijden en ook het schoolteam en leerlingen van VBS Ter Bank in Leuven kwamen vorige week al samen om de sportieve leerkracht te herdenken. “Hij was de drijvende kracht in onze school. Nooit klagen of zagen en meteen actie ondernemen”, klonk het toen. “Hij was veel meer dan een leerkracht die enkel zijn vakken gaf, hij was ongelofelijk begaan met alle leerlingen in Ter Bank. Lander gaat een immense leegte achterlaten. Niet alleen bij zijn huidige en toekomstige leerlingen van het vierde leerjaar, maar bij alle leerlingen die hij ooit heeft gehad. Ook iedereen van het schoolteam en de ouders is er kapot van. Het is onwezenlijk wat er gebeurd is, maar we gaan het helaas een plaats moeten geven. Hij was zo’n fantastische leerkracht. De favoriet van leerlingen én ouders. Eén uit de duizend.”