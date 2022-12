Italiaans topauteur Paolo Cognetti en regisseur Felix Van Groeningen laten schouwburg vol lopen voor verfilming van bestseller ‘De Acht Bergen’: “Een echte ‘montagnard’ wil ik mezelf niet noemen maar een halve misschien wel”

Leuven Historicus voltooit ‘Histori­sche canon van Leuven’: “We zijn te weinig chauvinis­tisch.”

Het is nog wachten tot het voorjaar op de Vlaamse canon: het door de overheid bestelde overzicht van Vlaanderens mooiste dat moet leiden tot een groter identiteitsbesef onder de inwoners, en als leidraad zal dienen in het geschiedkundig onderwijs. Terwijl historici voor en tegen bakkeleien over de zin of onzin van de onderneming, voltooide Edward De Maesschalk (75) in alle luwte zijn ‘Historische Canon van Leuven’. Daarmee is de stad van de Koeienschieters de eerste in België met een historische canon.

24 november