Is Leuven klaar voor lange periode van droogte? “We zijn er nog niet helemaal maar elke maatregel helpt om water te besparen”

Op een enkele zware regenbui na heeft het de voorbije weken amper nog geregend en als de we weermannen en -vrouwen van dienst mogen geloven, zal er ook de komende weken amper regen vallen. Het gevolg is vanzelfsprekend een droge grond, zelfs in die mate dat mensen nu al de raad krijgen om hu gazon niet meer te sproeien. In de landbouw weerklinkt er alvast bezorgdheid en wordt er met een klein hartje uitgekeken naar de zomer. Wordt het een droge hete zomer of net eentje met veel regen? Onmogelijk om dat gegeven nu al te voorspellen maar bij de overheden worden alle scenario’s voorbereid. Volgens gouverneur Jan Spooren ligt er een plan klaar dat snel in uitvoering kan worden gebracht als dat nodig zou blijken. “We monitoren de situatie dag na dag”, vertelt de Vlaams-Brabantse gouverneur. “Voorlopig is er nog geen sprake van grote problemen maar dat zou uiteraard kunnen veranderen als het nog lang droog blijft in onze regio. We hebben een plan klaar voor elk mogelijk scenario en we zijn goed voorbereid.”