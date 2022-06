Is er na ruim 50(!) edities geen plaats meer voor Kesselse Feesten in heringericht park Heuvelhof? “We maken ons grote zorgen, ja”

LeuvenOndanks een regenachtige zondag kan vzw Kesselse Feesten terugblikken op een geslaagde 54ste editie. Tijdens corona bleef het muisstil in het Heuvelhofpark, maar tijdens het pinksterweekend was het er onder het bladerdak naar goede gewoonte een drukte van jewelste, met kermisattracties, feesttenten, en een grote rommelmarkt. Toch maakt de vereniging zich zorgen, want met de nakende herinrichting van het park bereikte het gerucht de vzw dat er voor het jaarlijkse volksfeest geen plaats meer zijn in Heuvelhof.

Nog aan het einde van vorige maand kwam het nieuws van de op til zijnde herinrichting van het 19de-eeuwse Heuvelhofpark naar buiten. De groene long van Kessel-Lo heeft regelmatig te kampen met wateroverlast, en vooral de groenkwaliteit kan er een duw in de rug gebruiken. Om de levensduurte van de bomen te verlengen zal de zone rond de wortels beter beschermd worden, en her en der zulle bloemenweides, struiken en kruiden worden aangeplant. Ondertussen stelde de stad al een een ontwerpbureau aan, dat met de bedenkingen van de buurtbewoners aan de slag zal gaan, zodat een ontwerpplan er tegen het einde van dit jaar kan komen. De heraanleg zou in de zomer van volgend jaar van start gaan.

Volksfeest

Toch maakt Renilde Vanderzeijpen, voorzitter van vzw Kesselse Feesten, zich zorgen. “Tijdens de voorbereidingen op de 54ste Kesselse Feesten hoorden we het nieuws van de herinrichting ook. Een opknapbeurt is zeker nodig, maar we hoorden geruchten dat er in het Heuvelhofpark geen grote evenementen meer zouden kunnen plaatsvinden om het groen beter te beschermen. Ook al zijn wij geen kenners, de bomen floreren er toch nog steeds?” De voorzitter benadrukt dat het om geruchten gaat, al ontving de vzw die wel vanuit politieke hoek. “Er is dus een grote bezorgdheid bij de verenigingen en de kermiskramers.” Volgens de voorzitter werd de vzw tot nu toe niet betrokken bij het voorbereidende proces, al heeft Vanderzeijpen zich alvast ingeschreven voor de infowandelingen later deze week. “De plannen zijn nog niet definitief, daarom uiten we nu al onze bezorgdheid,” zegt ze. “We vragen om betrokken te worden.”

Een archiefbeeld van Eddy achter zijn draaitafel op de Kesselse feesten.

De Kesselse Feesten, die oorspronkelijk gehuisvest waren op het domein van de abdij van Vlierbeek, konden al vijftig edities lang plaatsvinden in het Heuvelhofpark. “De Pinksterfeesten zijn traditioneel een volksfeest met ongeveer veertig kermisattracties, een feesttent, eetstanden en een drukbezochte rommelmarkt. Wat het geheel uniek maakt is de locatie in het park, zodat kinderen veilig kunnen rondlopen.” Een toekomst buiten het park in Kessel-Lo acht de voorzitter weinig realistisch. “De essentie is het volksgebeuren in combinatie met de parkomgeving: zonder beide elementen heb je geen Kesselse Feesten. Een terugkeer naar Vlierbeek wordt ook moeilijk, alleen al de 1.300 zitplaatsen van onze feesttenten krijgen we daar niet geplaatst. We zijn dan wel moe maar voldaan, het is onze ambitie alleszins om er volgend jaar opnieuw een geslaagde editie van te maken,” besluit Vanderzeijpen.

Voorbarig

Voor schepen van evenementen Denise Vandevoort (Vooruit) is de bezorgdheid van de vzw nog voorbarig. “Voor zover ik weet zijn er nog geen definitieve beslissingen genomen over de toekomst van het park, en dus ook die van de feesten in Heuvelhof,” zegt ze. “Het is alleszins echt wel de bedoeling om de suggesties van buurtbewoners en andere partijen mee te nemen in de plannen. Ik raad dan ook iedereen aan deel te nemen aan de infowandelingen van zaterdag en maandag. De Kesselse feesten waren dit weekend alleszins opnieuw een voltreffer, en ik pleit zeker voor het voortbestaan ervan.”

Rommelmarkt tijdens de Kesselsefeesten in Kessel-Lo.