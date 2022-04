INTERVIEW. Sarah Van Pelt, ooit cipier in Leuven-Centraal, begeleidt Junior Planckaert in de zoektocht naar de liefde en zichzelf: “Hopeloze gevallen bestaan niet”

LEUVEN Veroordeel­de tafelschui­mer tekent tweemaal verzet aan

Een flessentrekker is veroordeeld tot tien maanden cel en 1.200 euro boete. Tim F. deed zich in verschillende etablissementen tegoed aan drank, spijzen en logies. Hij tekende enthousiast verzet aan, maar haalde uiteindelijk bakzeil in de rechtbank.

