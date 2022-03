INTERVIEW. Mohamed Ridouani blikt terug op het busongeval in Sierre, nu tien jaar geleden: “Kinderen horen niet weggerukt te worden uit het leven”

Heverlee INTERVIEW. Deken Dirk De Gendt blikt terug op busramp in Sierre, nu 10 jaar geleden: “Belgische media toonden respect. Dat kan ik helaas niet zeggen van alle buitenland­se media die toen in Heverlee zijn geland. Paris Match bijvoor­beeld.”

Op 13 maart zal het tien jaar geleden zijn maar vergeten is onmogelijk: het busongeval in het Zwitserse Sierre dat het leven kostte aan 22 kinderen, twee chauffeurs en vier begeleiders. Voor deken Dirk De Gendt -toen nog aan de slag in Leuven- was in de zware nasleep van het drama een bijzondere rol weggelegd om de ouders van de Sint-Lambertusschool in Heverlee bij te staan. Tien jaar later blikt Dirk De Gendt terug op een donkere bladzijde die ook hij maar moeilijk kan omslaan. “Het blijft een moeilijke datum, elk jaar opnieuw. De wonde heelt maar de kwetsuur blijft”, klinkt het.

13 februari