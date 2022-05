INTERVIEW. Gitaarbouwer Hilko Nackaerts (48) werkte samen met James Brown en Simple Minds en maakt nu ook exclusieve sauzen: “Eigenlijk is alles begonnen aan de toog van café Allee”

Als we Hilko Nackaerts ontmoeten op het terras van het Leuvense café Sport omschrijft hij zichzelf al snel als een ‘bon vivant diplomé’. Nochtans is er van diploma’s niet veel sprake want een succesvolle schoolcarrière zat er voor de bekende Leuvenaar niet in. “Ik denk dat ik zo ongeveer elke school in Leuven heb afgedweild”, vertelt de bekende gitaarbouwer die al voor de groten der aarde werkte, waaronder James Brown en Simple Minds. “School was echt een ramp voor mij. Tegenwoordig hebben ze daar veel namen voor, van dyslexie tot ADHD. In mijn tijd was dat nog niet het geval. Mijn vader vond dat ik dan maar decorbouwer moest worden en wou me op leercontract sturen maar dat zag ik niet zitten.”