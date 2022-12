Internationale Talan Group neemt Leuvense AI-specialist Dataroots over

Leuven Laatste tickets voor afscheids­con­cert van CPeX

Het afscheidsconcert van CPeX in Het Depot op vrijdag 16 december is uitverkocht. Wie Clement Peerens, Aertbeliën Sylvain en Lady Dave toch nog een allerlaatste keer aan het werk wil zien, kan op donderdag 15 december nog terecht in de Leuvense concertzaal.

13 december