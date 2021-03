Internationale Dag van de Slaap: in gesprek met het slaaplabo van Leuven en het verhaal van de Amerikaanse jongen die 11 dagen niet sliep

Leuven11 dagen en 25 minuten - 264,4 uur - aan één stuk wakker blijven. Dat is het officiële wereldrecord van de Amerikaanse tiener Randy Gardner in 1964. Niet aan te raden. Op internationale dag van de slaap gaan we aankloppen bij het slaaplabo in UZ Leuven over het belang van een goede nachtrust, interessante weetjes en de beste tips voor het slapengaan. De mythe van personen die beweren dat ze met 6 uur slaap toekomen? En hoe belangrijk is ‘er een nachtje over slapen’ bij het leren van nieuwe vaardigheden, kennis en het verwerken van emotionele gebeurtenissen?