Internationaal beachvolleytoernooi keert terug naar Leuven

Volleybalclub Lizards Lubbeek-Leuven, organisator van Leuven Beach, de Stad Leuven en Volley Belgium slaan opnieuw de handen in elkaar. Het Ladeuzeplein wordt omgetoverd in een tropisch strand waarop genoten kan worden van een waaier aan zomerse activiteiten. “Na het succes van vorig jaar komt er ook opnieuw een internationaal Beach Pro Tour Futures-toernooi waarbij top beachvolleyballers vanuit de hele wereld naar België afzakken. Vorig jaar organiseerden we het internationaal toernooi als een stunt. Het deed ons deugd dat alle reacties van de verschillende betrokken federaties, onze partners en het aanwezige publiek unaniem positief waren. Al snel kwamen ook de talloze vragen om ook dit jaar opnieuw de internationale kaart te trekken. Vooral de unieke locatie en de vriendelijkheid van de supporters viel bij de internationale spelers in de smaak. In gesprekken met de Stad Leuven en Volley Belgium bleek al snel dat zij ook enthousiast waren om er opnieuw voor te gaan waarna we als club natuurlijk ook niet meer getwijfeld hebben”, aldus Danny Rens en Johan Neven, verantwoordelijk voor de organisatie bij de Lizards.