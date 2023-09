Installatie digitale meter loopt compleet fout bij Leuvens koppel: “We zaten zonder warm water en garagepoort ging zelfs niet meer open”

“Hier is een ramp gebeurd.” Roger en Marina uit Kessel-Lo kunnen nog altijd niet geloven wat hen tien dagen geleden overkomen is. De simpele installatie van een digitale meter door Fluvius ging compleet de mist in. ‘Sus en Klus’, zoals ze de twee installateurs smalend noemen, vergisten zich van draad en zetten het elektriciteitsnetwerk onder 400 volt in plaats van 220. “Drie knallen en dan was er niks meer.” Hoe kon het zo fout lopen?