Inspecteurs in burger onderscheppen bestuurder onder invloed

PARCUM stelt waardevol­le pennen­proef ‘De Vos Reynaert’ uitzonder­lijk tentoon

‘De Vos Reynaert’, het wereldberoemde schelmenepos met de schalkse vos, was ook populair bij de 13e-eeuwse monniken van de Abdij van Park. Zoveel toonde een uitzonderlijke vondst in het archief aan. Een geestelijke besloot zijn pen uit te proberen op een stuk perkament van 9 bij 15 centimeter door vier regels uit het dierenepos over te schrijven. Het waardevolle stuk wordt van 6 tot en met 9 juli uitzonderlijk tentoongesteld in museum PARCUM.