Initiatiefnemers van de zone 30-enquête over het mobiliteitsplan Kessel-Lo: “Een goede aanzet, maar waar blijven de echte oplossingen?”

De lancering van de enquête halverwege maart zette het leven van Tim ietwat op zijn kop. “We werden onder andere door de Fietsersbond neergezet als baarlijke duivel. Ik hoorde van een politicus dat ik geen mening mocht hebben over dit dossier omdat ik net buiten de grens woon. Kessel-Lo begint 100 meter verderop.” De teller staat op dit moment op 1.446 handtekeningen. Het bleek voldoende om in gesprek te mogen gaan met de schepen van Mobiliteit, David Dessers (Groen). “Het is de bedoeling om onze bezorgdheden te uiten. Wat ons betreft is dat een eerste aanzet. Met bijna 1.500 handtekeningen voelen we ons dan ook voldoende gesteund. En er blijft nog een enorm potentieel dat we nog niet bereikt hebben. Mijn zeventigjarige buurman sprak me vorige week nog aan. Het online gegeven zorgt voor een drempel bij een ouder publiek.”