Initiatiefnemers enquête voor aanpassing zone 30 in het oog van de storm: “Wij willen ons constructief opstellen. Maar waar is de nuance?”

Kessel-Lo/Diest/Huizingen Oppositie haalt slag thuis: openlucht­zwem­ba­den in Vlaams-Bra­bant dan toch nog niet ten dode opgeschre­ven?

Na een bewogen en zelfs licht chaotische provincieraadszitting in het Leuvense Provinciehuis dinsdag is er opmerkelijk nieuws over de openluchtzwembaden in de Provinciedomeinen. Er wordt een opmerkelijke bocht ingezet na stevig oppositiewerk van Louis Tobback (Vooruit) en Tie Roefs (Groen), al had gedeputeerde Ann Schevenels (Open Vld) al zelf de kentering ingezet met een nieuw voorstel.

23 maart