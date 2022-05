Inhaalmanoeuvre loopt verkeerd af voor 74-jarige fietser

Leuven Waar blijven de beveiligde fietsen­stal­lin­gen in Leuven? “Ook buiten het centrum nood aan plekken waar je veilig je fiets kan parkeren”

Leuven is goed op weg om een echte fietsstad te worden, maar er is altijd nog werk aan de winkel. Eén pijnpunt is nog steeds niet helemaal niet weggewerkt: voldoende en veilige fietsenstallingen. Oppositiepartij N-VA trekt aan de alarmbel. “Het stadsbestuur moet dringend werk maken van overdekte fietsenparkings, niet enkel in het centrum maar ook in de deelgemeenten”, klinkt het.

6 mei