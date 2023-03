Ingenieursstudenten pleiten voor een louter Engelstalige masteropleiding: “De voertaal op de werkvloer is Engels.”

Vorige week brak Vlaams minister van onderwijs Ben Weyts (N-VA) een lans voor het Nederlands in de masteropleidingen. Zo botste de vraag van de verschillende universiteiten om de masteropleiding burgerlijk ingenieur enkel nog in het Engels aan te bieden op een njet van de minister, wegens de nood aan een toegankelijk academisch aanbod voor iedereen. De beslissing stuitte niet enkel op weerstand van de verschillende rectoren, maar ook van de ingenieursstudenten zelf.

Vorige week dienden KU Leuven, UGent en VUB gezamenlijk een uitzondering in op de Vlaamse regel, die voorschrijft dat voor elk Engelstalig opleidingsonderdeel een Nederlandstalig alternatief moet zijn, zoals staat geschreven in de Codex Hoger Onderwijs. Door enkel nog een Engelstalige masteropleiding burgerlijk ingenieur in te richten, wordt de druk om onderwijzend personeel te vinden immers verlaagd, en worden studenten beter voorbereid om een toekomstige carrière, in een sector waar het Engels de voertaal is. “In de praktijk wordt die uitzondering nauwelijks geweigerd,” weet Lars Wouters (22), preses van studentenkring VTK (Vlaamse Technische Kring). “Hier is dat wel gebeurd.”

Weyts waarschuwde in zijn argumentatie immers voor een taalkloof tussen hoogopgeleide ingenieurs en praktijkgeschoolde stielmannen, en hamerde op een academisch aanbod dat democratisch, en dus toegankelijk moet zijn. Daar zijn de studenten van VTK, net als hun evenknie in Gent en Brussel, het niet mee eens. “Wij vragen heel duidelijk om enkel nog een Engelstalige masteropleiding burgerlijk ingenieur in te richten,” zegt Wouters. “Waarom? De zoektocht naar Nederlandstalig academisch personeel is bijzonder moeilijk geworden, waardoor de onderwijskwaliteit dreigt te dalen. Bovendien is het vakjargon Engels, net als de voertaal op de bedrijfsvloer. We merken dat de kloof tussen de werkvloer en universiteit bijzonder groot is voor sommige studenten, omdat ze het Engels niet voldoende beheersen."

Ingenieursstudenten voelen zich speelbal van minister in debat Engelstalige opleidingen

In Leuven kiezen momenteel 835 masterstudenten voor een opleiding in het Engels. Nog eens 725 kiezen voor het Nederlands, al zegt ongeveer drie kwart daarvan enkel daarvoor te kiezen omdat het aanbod keuzevakken groter is. De voorkeur van de Leuvense masterstudent gaat dus uit naar het Engels. “We zijn er absoluut voorstander van dat de bacheloropleiding in het Nederlands gegeven wordt, zodat de instroom democratisch blijft. Vervolgens kan dan in de masteropleiding in een veilig kader gesleuteld worden aan een betere Engelse taalbeheersing.”

Zo niet, dreigt volgens de VTK-preses de grote krapte op de arbeidsmarkt enkel prangender te worden. “Legt de overheid ons ooit op om enkel nog een Nederlandstalige masteropleiding aan te bieden, verliezen we enorm veel talent,” klinkt het. “Het is expliciet de taak van de universiteiten om haar studenten voldoende voor te bereiden op de arbeidsmarkt. Dit lijkt ons enkel mogelijk door in te zetten op die tandem van de Nederlandstalige bachelor, gevolgd door een Engelstalige specialisatie in het vakgebied, in de vorm van een Engelstalige masteropleiding. We roepen alle partijen in deze discussie dan ook op om hier werk van te maken.”

