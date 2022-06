Inge Vander Velpen nieuwe CEO van Acco

Acco en de Leuvense student zijn sterk verweven. “Ik ken Acco heel goed omdat ik, net als zovele anderen, als student bij de start van mijn studies een Acco-aandeel kocht. Wat ik toen al straf vond, en nu nog steeds, is dat Acco een studentencoöperatieve is, opgericht door en voor studenten,” vertelt Vander Velpen. Vandaag heeft Acco meer dan 230.000 aandeelhouders. He bedrijf was op zoek naar een verbindende, toegankelijke en transparante leider die medewerkers aanmoedigt om verantwoordelijkheid te nemen. “Inge is een ondernemende en betrokken people manager met veel oog voor de mens. We zijn er dan ook zeker van dat Inge de juiste CEO is voor Acco”, vertelt Marjan Mertens, operations manager van Acco. “Het Acco-team bestaat uit getalenteerde, gemotiveerde mensen. Ik wil ervoor zorgen dat zij allemaal kunnen schitteren”, besluit de nieuwe CEO.