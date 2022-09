Infomarkt over toekomst stadhuis

“Je kan tijdens de openingsuren van deze infomarkt vrij rondwandelen in het stadhuis. In de verschillende opengestelde zalen en ruimtes ontdek je extra informatie over het voorontwerp en de herbestemming van het stadhuis”, vertelt schepen Carl Devlies (CD&V). “Het Atelier Stadhuis heropent trouwens op 1 november. Het infopunt over de herbestemming van het stadhuis waar een indrukwekkende maquette te zien is, is tijdelijk gesloten. Het wordt nu aangepast aan de nieuwe informatie over het voorontwerp. Vanaf 1 november is het opnieuw open.” Meer info: www.leuven.be/stadhuis