Indringster ambtswoning Jan Jambon moet naast celstraf 1.330 euro ophoesten voor niet dragen mondkapje in centrum Leuven

Marie Samijn (27) werd vorig jaar op 11 mei geverbaliseerd in de Naamsestraat in Leuven, omdat ze geen mondkapje droeg. Dat resulteerde uiteindelijk in een dagvaarding voor de politierechtbank. De Leuvense daagde niet op in de rechtbank en daar krijgt ze nu de rekening voor gepresenteerd. De politierechter veroordeelde haar tot een maand effectieve gevangenisstraf en 1.200 euro boete. Daarnaast moet ze nog 130 euro aan gerechtskosten aflossen. Het was niet de eerste maal dat ze voor de politierechtbank moest verschijnen voor het niet naleven van de toen geldende coronamaatregelen. Omdat ze onder andere in een kebabzaak haar neus en mond niet bedekte, kreeg ze een autonome probatiestraf. Voor het binnendringen in de ambtswoning van Jan Jambon (N-VA) staat ze op 6 september voor de correctionele rechtbank in Brussel. Ze moet er zich verantwoorden voor een rist tenlasteleggingen: externe hacking, valsheid in informatica, de diefstal van een boek en bloemen en een diefstal met geweld van oortjes, een Europese vlag en een kristallen staafje van een kroonluchter.