Indra bouwt boogbruggen in Tanzania: “Kinderen die van steen tot steen over een wilde rivier naar school springen: dat is vandaag nog de realiteit”

Wie zich bij een boogbrug weinig kan voorstellen hoeft maar even rond te kijken in Leuven. Het gegeven is dan ook eeuwenoud. “Een boogbrug ondersteunt zichzelf. Een typisch voorbeeld is het Romeinse aquaduct Pont Du Gard nabij Avignon. Dat hadden die Romeinen goed gezien, al zou het idee ook van de Grieken kunnen zijn. Het waren wel de Romeinen die het proces geoptimaliseerd hebben.” Een gelijkaardige techniek past ingenieur-architect Indra Scheerlinck nu ook toe in Tanzania, zo’n 2000 jaar later. “Al zijn onze bruggen lang niet zo indrukwekkend, hoor.”