Inbrekerstrio krijgt tot vijftien maanden cel met uitstel

In het restaurant werd in de nacht van 6 op 7 augustus ingeklommen via een raam, waarop het etablissement doorzocht werd. In de kelder stalen ze enkele muntstukken uit een auto, dat was op camerabeelden te zien. Een nacht later werd een schuifraam geforceerd van een winkel in de Bondgenotenlaan. De kassa’s en de winkel werden doorzocht. Door het inbraakalarm kon de politie twee daders op heterdaad betrappen. Diezelfde nacht werd er nog een gat geslagen in het raam van een telecomwinkel in de Diestsestraat in Leuven. Uit de etalage werden eveneens goederen ontvreemd. Daarbij kon maar één van de drie gelinkt worden aan de inbraak. Twee van hen brachten een tijdje door in voorlopige hechtenis. Ilias A. werd veroordeeld tot vijftien maanden cel met probatie-uitstel, als voorwaarde moet hij dan wel op zoek gaan naar werk of een opleiding. Dahri A. komt er vanaf met een werkstraf van 120 uur, zo niet wordt het één jaar cel. Gelu-Moscovici liet verstek gaan. Hij kreeg tien maanden effectieve gevangenisstraf.