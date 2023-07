Inbrekers vertrekken zonder buit

UPDATE Buren reageren nadat illegale raveparty in Oud-Heverlee in de kiem gesmoord wordt: “Ze knipten draad langs spoorweg open om tot bij feest te geraken”

In Oud-Heverlee is in de nacht van vrijdag op zaterdag een raveparty stilgelegd onder een brug van de E40. Politiezone Voer en Dijle kon met bijstand van de Leuvense politie op amper anderhalf uur iedereen huiswaarts sturen. Eén persoon werd aangehouden omdat hij zich weerspannig gedroeg. “De draad langs het treinspoor hebben ze opengemaakt en er is heel wat volk over de sporen gelopen om naar de brug te gaan”, vertelt buurtbewoonster Ria.