Inbrekers vertrekken zonder buit bij CAW

Leuven Lucas for life organi­seert wandeling op kerkhof: “Wij willen ziek zijn en doodgaan bespreek­baar maken”

VZW Lucas for life wil ziek zijn, niet meer beter worden en doodgaan bespreekbaar maken met en bij kinderen en jongeren. Om het taboe te doorbreken, vond zondag 6 november een wandeling over het kerkhof van Leuven plaats. Lucas for Life vzw vindt zijn oorsprong in het levensverhaal van Lucas Bruyland (2008-2016). Lucas overleed aan de gevolgen van kanker. “Als we achteraf terugkijken, hebben we te lang gewacht om er met hem over te praten. We merken dat het ook nog steeds taboe is.”

