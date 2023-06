Inbrekers vertrekken zonder buit aan werf UZ Leuven

Universi­teit instal­leert slimme pompen aan bufferbek­ken Campus Arenberg: “Daardoor pompen we maande­lijks zo’n zes olympische zwembaden minder weg.”

Dat goed waterbeheer broodnodig is maakte de lange droogteperiode in mei en juni opnieuw pijnlijk duidelijk. Aan het bufferbekken vlakbij campus Arenberg III plaatste KU Leuven onlangs dan ook een slimme pompinstallatie, die het regenwater enkel wegpompt bij een groot risico op overstroming. Zodoende kan 75 procent - of honderden miljoenen liters - meer water insijpelen in de bodem.