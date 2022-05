Inbrekers stelen cash geld en juwelen uit huis in Kessel-Lo

Leuven Vrijwilli­gers organise­ren derde editie TEDxKULeu­ven

Voor de derde keer organiseert een team vrijwilligers een TEDx-evenement in Leuven. TED is kort voor ‘Technology, Education & Design’. De eerste TED-conferentie werd in 1984 in Californië gehouden, en daagt sprekers uit de presentatie van hun leven te geven. Vrijdag verzamelen acht sprekers in Leuven om hun licht te schijnen op een heikele vraag: zijn er grenzen aan vooruitgang?

2 mei