Inbrekers slaan verschillende keren toe in Heverlee

7 leuke weetjes over de enige echte Meyboom in Leuven

De Leuvense Meyboom is de enige echte en wat de Brusselaars erover denken, doet er eigenlijk niet toe. Vandaag, op 9 augustus, stond de Meyboom weer mooi op tijd recht voor het Leuvense historische stadhuis op de Grote Markt. Tijdstip van de planting: 16.46 uur! En zo blijft het recht op de enige echte Meyboom alweer in Leuven want de zilverberk stond keurig voor 17 uur te schitteren op het mooiste plein van Leuven. HLN Leuven geeft de lezer graag nog enkele leuke weetjes mee over de Meyboom.