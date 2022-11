Inbrekers slaan minstens vijf maal toe in Kessel-Lo

Uit de vaststellingen bleek dat de inbrekers op een plat dak waren gekropen om vervolgens via een slaapkamerraam binnen ter dringen. Er werd op het eerste zicht geen buit gemaakt. Wellicht zijn de daders er snel vandoor gegaan toen ze merkten dat het inbraakalarm in werking was getreden. Een paar uur later belde de bewoner van een huis op de Holsbeeksesteenweg de politie. Toen de bewoners thuis kwamen zagen ze dat verschillende kamers waren doorzocht. Een slaapkamerraam op de eerste verdieping was stuk geslagen. Daarvoor waren de daders op het dak van een bijgebouwtje moeten klauteren. Ze waren er vandoor met enkele juwelen en een paar sneakers. Ook de bewoners van een huis in de Koning Albertlaan stelden bij thuiskomt vast dat inbrekers waren langs geweest. Een raam aan de achterzijde van de woning werd opengebroken. De daders gingen er onder meer met de inhoud van de spaarpot van de dochter vandoor. Tenslotte werd nog ingebroken in een huis in de Jozef Wautersstraat. Ook daar hadden de daders een slaapkamerraam op de eerste verdieping stuk geslagen nadat ze eerst op het plat dak van een aanpalende veranda waren geklommen. De buit bestond uit cash geld en enkele juwelen.