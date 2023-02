Inbrekers raken woning niet binnen en druipen af

Leuven gaat opnieuw praktijk­tes­ten op huurmarkt uitvoeren: “Discrimi­na­tie tijdens het verhuurpro­ces blijft vaak onder de radar”

In 2020 en 2021 bracht het Leuvens stadsbestuur met praktijktesten de discriminatie op de Leuvense huurmarkt in kaart. Uit de resultaten bleek dat er wel degelijk sprake is van structurele discriminatie van etnische minderheden, rolstoelgebruikers en personen met een visuele beperking met een assistentiehond. “Na de sensibilisering is het nu tijd voor concrete actie. Meer concreet bevat het Actieplan Discriminatie tien maatregelen”, zeggen schepenen Lalynn Wadera (Vooruit) en Lies Corneillie (Groen).