Inbrekers maken buit bij ICI PARIS XL en restaurant Balls & Glory

IN BEELD Dit was de 50e editie van de Meyboom­plan­ting in Leuven

Leuven boven want de Meyboom staat sinds 16.46 uur fier te schitteren voor het historische stadhuis in Leuven. Dat is slecht nieuws voor de Brusselaars die al voor het vijftigste jaar op rij het onderspit delven en er niet in slaagden om te verhinderen dat de Leuvenaars hun Meyboom voor 17 uur konden planten. HLN Leuven volgde de feestelijkheden op de voet en huisfotograaf Patrick Vertommen ging naar huis met een mooie fotoreportage die we onze lezers niet willen onthouden.