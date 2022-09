Inbrekers halen woning in Kessel-Lo overhoop en stelen juwelen

Toen ze dinsdag thuiskwamen stelden ze vast dat het badkamerraam op de eerste verdieping was stukgeslagen. Zowel in de badkamer als in een slaapkamer waren kasten doorzocht. Ook op de hoogste verdieping waren enkele kamers doorzocht. Wellicht hebben de indringers het badkamerraam bereikt via het dak van de veranda. Daar konden ze raken via de tuin van de buren. De daders waren er vandoor met verschillende juwelen. Een paar dagen eerder was in dezelfde straat al een inbraak in een andere woning gemeld.