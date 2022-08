Inbrekers gaan aan de haal met kluisinhoud en zak gefrituurde zeevis: “Dieven zullen honger gehad hebben”

“De zaakvoerder stelde zaterdag bij het openen van de zaak vast dat een kluis werd opengebroken. Om in de kamer te geraken waar de kluis was opgeborgen, werd een deur opengebroken. De daders lieten onder meer een hamer en beitel, wellicht gebruikt bij het openbreken van de kluis, ter plaatse achter. Verder onderzoek bracht aan het licht hoe de indringers wellicht waren binnengekomen. Zo was er een rooster verplaatst. Hoeveel er juist door de indringers kon worden buitgemaakt is niet bekend. Behalve de inhoud van de kluis namen de indringers ook nog een zak zeevis uit de keuken mee”, aldus de politie van Leuven.

Op het moment van de inbraak waren de grote bazen met vakantie. “We hebben hen gisteren moeten opbellen met het nieuws. Het is mijn collega die het heeft ontdekt. Er stond plots een raam open en de vis was verdwenen terwijl de chef er zeker van was dat er nog was. Zo zijn we verder beginnen zoeken en is zijn frank gevallen. Iets later kwamen we erachter dat de kluis was opengebroken. Dat was toch even schrikken. We hebben meteen de politie verwittigd.”