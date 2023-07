Inbrekers gaan aan de haal met juwelen

RESTOTIP. Geniet van originele gerechten op Gloria’s zomerter­ras: “Aanrader voor wie drukte graag links laat liggen”

Wie op zoek is naar een verborgen parel in Leuven moet zeker eens passeren aan het zomerterras van Gloria aan de Arnould Nobelstraat. Elke zomer frist uitbater Johan Lust het terras op om de klanten extra in de watten te leggen, en ook dit jaar is dat het geval: “Je kan hier genieten van lekker eten in een zalig rustige en erg groene omgeving.”