Inbrekers forceren garagepoort en stelen fietsen

Winkeldie­ven bedreigen uitbater Karki (44) met zakmes voor wat deodorant en shampoo: “Samen met een klant daders nog achterna gegaan”

Supermarkt Exotic World in de Brusselsestraat in Leuven heeft afgelopen weekend winkeldieven over de vloer gehad. Uitbater Karki Rajendra (44) zette de achtervolging in toen hij de twee mannen betrapte in zijn winkel, maar in de Goudsbloemstraat trok één van hen plots een mes. “De politie kwam snel ter plaatse om de daders op te sporen.”