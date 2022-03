Inbrekers doorzoeken studentenpand in Parijsstraat

autosport Vader en zoon Longin strijden tegen elkaar in Europese GT2, met dezelfde ambitie: “We hebben maar één doel: de titel”

Het is die tijd van het jaar waarin de laatste voorbereidingen voor het nieuwe autosportseizoen worden getroffen. Dat is ook het geval in de ateliers van PK Carsport. Daar werden de afgelopen weekend niet één, maar twee Audi R8 LMS GT2 klaargestoomd. Teambaas Anthony Kumpen en rijdersduo’s Bert Longin-Peter Guelinckx en Stienes Longin-Nicolas Saelens zijn ondertussen op weg naar de start van de GT2 European Series in Imola.

11:07