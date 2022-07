Inbrekers die meermaals op heterdaad betrapt worden in Kessel-Lo kunnen ontkomen

“Een paar uur later betrapte de bewoonster van een huis in de Koetsweg in Kessel-Lo ’s morgens vroeg een onbekende kerel die langs de achterdeur de woning was binnen gekomen”, klinkt het bij de Leuvense politie. “Nadat hij oog in oog had gestaan met de bewoonster, ging hij er vandoor. Bijna op hetzelfde ogenblik werd een bewoner van een ander huis in de Koetsweg gewekt door verdachte geluiden aan de achterdeur. Toen de bewoner een kijkje ging nemen stelde hij vast dat de deur open stond en kon hij duidelijke steeksporen waarnemen. De dader had het ondertussen op een lopen gezet zonder buit.”