Inbrekers aan de haal met muntstukken

Leuven Nieuwe editie Kunst in de Steigers verzoent verhaal en beeld

Al meer dan tien jaar in Kunst in de Steigers, een sociocultureel project van vzw De Hulster dat personen met een psychiatrische problematiek ondersteuning biedt, een begrip. Door uit te pakken met kunst wil de stichting bijdragen een een positieve beeldvorming rond geestelijke stoornissen. Vanaf vandaag landt de tweejaarlijkse tentoonstelling in de Vleminckxkapel.

10 november