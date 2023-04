Inbrekers aan de haal met laptops uit bedrijfspand

Bewoner woonzorg­cen­trum vrijgespro­ken voor verkrach­ting

Een man uit Herent is vrijgesproken voor feiten van verkrachting in woonzorgcentrum Betlehem in Herent. De verdachte was een bewoner van een woonzorgcentrum en zou er een medebewoonster verkracht hebben. Het parket had de internering gevorderd voor de aan Alzheimer lijdende man.