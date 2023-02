Inbrekers aan de haal met juwelen

PVDA Leuven pleit voor gratis randpar­kings: “Een dagje op familiebe­zoek? 20 euro, aub!”

De stad Leuven maakt bovengronds parkeren duurder en dat is niet naar de zin van PVDA Leuven. “De duurste zone gaat van 2 euro per uur naar 2,5 euro per uur, een stijging van 25%. Het leven wordt duurder en in Leuven is dat nog meer het geval”, aldus Toon Melis.