Inbrekers aan de haal met cash en juwelen

Leuven IN BEELD. Feestje van 20.000 op tweede avond Beleuvenis­sen

Voor de tweede vrijdag op een rij kon Beleuvenissen een meute festivalgangers overtuigen naar de binnenstad af te zakken met de betere muzieknoot om heupwiegend bij stille te staan, of om een wilde eenmanstango neer te zetten. Met 20.000 was u: een schot in de roos, waar zelfs een haperend mobiel betalingssysteem weinig aan kon veranderen.

16 juli