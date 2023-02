Inbreker wordt op heterdaad betrapt in Heverlee

Ticketver­koop Kampvuur­con­cer­ten gaat van start

De ticketverkoop van de Kampvuurconcerten aan het Kasteel van Horst is van start gegaan. In mei en juni treden onder meer Absynthe Minded Trio, Flip Kowlier, Zap Mama, Stan Van Samang en Jasper Erkens op in Holsbeek.