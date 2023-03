Inbreker haalt woning overhoop

Opvolger van Wild in 't Park staat klaar: “De look & feel van Hangar 3020, maar dan in open lucht.”

Het Wildemanspark in Herent huilde dikke tranen in december vorig jaar, nadat de bezieler van Wild in ‘t Park Pieter Taccoen (40) aankondigde de stekker te trekken uit het grote kleine festival. Veel tijd om te rouwen was er niet, want vier maanden later staat een opvolger al te trappelen van ongeduld. H’arena 3020 wil nog dit jaar een gevarieerd programma voor het hele gezin voor te schotelen in open lucht.